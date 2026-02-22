Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Они были бы сторонниками Трампа»: звезда «Сопрано» Майкл Империоли — про героев сериала

«Они были бы сторонниками Трампа»: звезда «Сопрано» Майкл Империоли — про героев сериала
Комментарии

Издание The Independent взяло интервью у звезды культового сериала «Сопрано» Майкла Империоли. Он рассказал, что если бы криминальное шоу снимали сейчас, то персонажи воспринимались бы по-другому.

По словам актёра, герои сериала, вероятно, были бы сторонниками нынешнего президента США Дональда Трампа. Империоли отметил, что проект посвящён американской мечте — потому персонажи, несмотря на то что они итальянские иммигранты, поддержали бы политическое направление страны.

Сериал посвящён американской мечте, особенно глазами иммигрантов. Думаю, если бы его снимали сегодня, это была бы одна из главных тем: нынешняя ситуация в США и политика, связанная с иммигрантами. Дело в том, что все эти персонажи — иммигранты, но, как ни странно, многие из них, вероятно, были бы сторонниками Трампа. Когда в США приезжали итальянцы, многие из них были нелегальными иммигрантами.

«Сопрано» выходил с 1999 по 2007 год на канале HBO. Проект рассказывает о главе мафиозной семьи Тони Сопрано, который начинает ходить к психотерапевту из-за проблем в семье и личной жизни. Сериал стал культовым по всему миру и получил 21 премию «Эмми» за время своей трансляции.

О другом популярном сериале HBO:
Гай Ричи в мире «Игры престолов». Как стартовал сериал «Рыцарь Семи Королевств»
Гай Ричи в мире «Игры престолов». Как стартовал сериал «Рыцарь Семи Королевств»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android