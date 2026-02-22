«Они были бы сторонниками Трампа»: звезда «Сопрано» Майкл Империоли — про героев сериала

Издание The Independent взяло интервью у звезды культового сериала «Сопрано» Майкла Империоли. Он рассказал, что если бы криминальное шоу снимали сейчас, то персонажи воспринимались бы по-другому.

По словам актёра, герои сериала, вероятно, были бы сторонниками нынешнего президента США Дональда Трампа. Империоли отметил, что проект посвящён американской мечте — потому персонажи, несмотря на то что они итальянские иммигранты, поддержали бы политическое направление страны.

Сериал посвящён американской мечте, особенно глазами иммигрантов. Думаю, если бы его снимали сегодня, это была бы одна из главных тем: нынешняя ситуация в США и политика, связанная с иммигрантами. Дело в том, что все эти персонажи — иммигранты, но, как ни странно, многие из них, вероятно, были бы сторонниками Трампа. Когда в США приезжали итальянцы, многие из них были нелегальными иммигрантами.

«Сопрано» выходил с 1999 по 2007 год на канале HBO. Проект рассказывает о главе мафиозной семьи Тони Сопрано, который начинает ходить к психотерапевту из-за проблем в семье и личной жизни. Сериал стал культовым по всему миру и получил 21 премию «Эмми» за время своей трансляции.