Онлайн демоверсии игры Windrose про пиратов достиг более 20 тыс. игроков

17 февраля в Steam вышла демоверсия Windrose — нового выживача про пиратов от студии Windrose Crew. За время с момента выхода пробной версии проект стал очень популярным среди игроков.

Фото: SteamDB

По данным портала SteamDB, пиковый онлайн игры достиг более 22 тыс. пользователей. При этом проект добавили в список желаемого более 840 тыс. игроков, и он входит в топ-30 проектов, самых ожидаемых игр Steam.

Windrose — это PvE выживач в открытом мире, действие которого происходит в эпоху пиратства. Пользователям предстоит крафтить различные предметы, путешествовать по островам и искать различные сокровища. Прохождение демоверсии займёт около шести часов, за которые игрок сможет посетить три острова и выполнить ранние квесты, а также изучить основные механики.