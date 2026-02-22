Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мой любимый режиссёр до сих пор»: Тимоти Шаламе — о Кристофере Нолане

«Мой любимый режиссёр до сих пор»: Тимоти Шаламе — о Кристофере Нолане
Комментарии

На мероприятии телеканала CNN и издания Variety выступил звезда фильма «Марти Великолепный» Тимоти Шаламе. Он рассказал о своём восторге от работ режиссёра Кристофера Нолана.

Шаламе сыграл небольшую роль в знаменитом фильме культового постановщика «Интерстеллар». По словам актёра, Нолан остаётся его любимым режиссёром до сих пор. Он также отметил, что картина «Тёмный рыцарь» заставила его захотеть стать актёром.

Нолан до сих пор мой любимый режиссёр. «Тёмный рыцарь» заставил меня захотеть стать актёром. «Начало» также вдохновило меня. Когда я читал сценарий «Интерстеллара», я думал, что он изменит мир. И я многому научился у него.

Премьреа «Интерстеллара» состялась в 2014 году. Фильм рассказывает об отце, который вынужден бросить своих детей и отправиться вместе с командой в космос, чтобы найти новое пристанище для жителей Земли. Тимоти Шаламе сыграл в ленте Тома Купера — сына главного героя, которого исполнил Мэттью Макконахи («Настоящий детектив»).

О другом популярном фильме:
Шокирующий разврат с Марго Робби. Обзор фильма «Грозовой перевал»
Шокирующий разврат с Марго Робби. Обзор фильма «Грозовой перевал»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android