«Мой любимый режиссёр до сих пор»: Тимоти Шаламе — о Кристофере Нолане

На мероприятии телеканала CNN и издания Variety выступил звезда фильма «Марти Великолепный» Тимоти Шаламе. Он рассказал о своём восторге от работ режиссёра Кристофера Нолана.

Шаламе сыграл небольшую роль в знаменитом фильме культового постановщика «Интерстеллар». По словам актёра, Нолан остаётся его любимым режиссёром до сих пор. Он также отметил, что картина «Тёмный рыцарь» заставила его захотеть стать актёром.

Нолан до сих пор мой любимый режиссёр. «Тёмный рыцарь» заставил меня захотеть стать актёром. «Начало» также вдохновило меня. Когда я читал сценарий «Интерстеллара», я думал, что он изменит мир. И я многому научился у него.

Премьреа «Интерстеллара» состялась в 2014 году. Фильм рассказывает об отце, который вынужден бросить своих детей и отправиться вместе с командой в космос, чтобы найти новое пристанище для жителей Земли. Тимоти Шаламе сыграл в ленте Тома Купера — сына главного героя, которого исполнил Мэттью Макконахи («Настоящий детектив»).