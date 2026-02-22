Скидки
Началась работа над фильмом ужасов «Зловещие мертвецы: Гнев»

Кинокомпания Warner Bros. сообщила о старте производства фильма Evil Dead Wrath («Зловещие мертвецы: Гнев») — новой части культовой серии хорроров. Дата выхода ленты в мировом прокате неизвестна.

Подробности сюжета авторы пока не раскрывают. Режиссёром и сценаристом новых «Зловещих мертвецов» выступит Фрэнсис Галлуппи — постановщик картины «Ограбление по-аризонски».

«Гнев» станет следующим проектом хоррор-франшизы после фильма «Зловещие мертвецы: Ожог», который выйдет в прокате 24 июля. Снял картину режиссёр Себастьян Ваничек («Паутина страха»). Главные роли исполнили Сухейла Якуб («Дюна: Часть вторая»), Люсиан Бьюкенен («Ночной агент») и Хантер Духэн («Уэнсдей»).

Франшиза «Зловещие мертвецы» началась с классического хоррора Сэма Рэйми 1981 года. За все годы существования серии вышло пять картин и три сезона сериала «Эш против зловещих мертвецов». Предыдущая лента под названием «Восстание зловещих мертвецов» вышла в 2023 году. Фильм тепло приняли как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes картина получила 84% свежести от журналистов и 76% от зрителей.

