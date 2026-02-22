Скидки
Русская озвучка для Clair Obscur: Expedition 33 от GamesVoice выйдет 26 февраля — трейлер

Русская озвучка для Clair Obscur: Expedition 33 от GamesVoice выйдет 26 февраля — трейлер
Студия GamesVoice раскрыла дату выхода русской озвучки для игры Clair Obscur: Expedition 33. Дубляж будет доступен всем желающим уже 26 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат GamesVoice/Sandfall.

Авторы перевода также представили трейлер игры, озвученный актёрами русского дубляжа. Одному из главных героев Гюставу свой голос подарил известный актёр Александр Гаврилин — он озвучивал различных героев Роберта Паттинсона, включая Эдварда из «Сумерек» и Брюса Уэйна из «Бэтмена». Ренуару достался голос актёра Владимира Антоника, который озвучивал Уинстона в серии боевиков «Джон Уик», а также множество героев Сильвестра Сталлоне и Харрисона Форда.

Работа над русской озвучкой для Clair Obscur: Expedition 33 началась в мае 2025 года. Тогда в студии GamesVoice объявили о завершении сборов в 633 тыс. рублей спустя месяц после запуска. Ранее авторы выпустили русский дубляж для Alan Wake 2, STAR WARS Jedi: Survivor, Dead Space, It Takes Two и Hogwarts Legacy.

