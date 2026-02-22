Скидки
Хоррор «Проклятый рыцарь» со звёздами «Игры престолов» вышел в онлайне

20 февраля состоялась премьера фильма ужасов «Проклятый рыцарь». Картина также стала доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах, включая Prime Video и другие зарубежные сервисы. Помимо этого, хоррор официально выйдет в российском прокате 23 апреля.

Сюжет картины разворачивается во время войны Алой и Белой розы в XV веке. Однажды в жизни девушки Энн появляется мужчина Джон, её хороший знакомый. Очень быстро выясняется, что вместе с ним в деревню пришло и некое проклятие в облике таинственного рыцаря.

Главные роли исполнили звёзды «Игры престолов» Кит Харингтон и Софи Тёрнер. Режиссёром «Проклятого рыцаря» выступила Наташа Кермани («З/Л/О 85»), она же написала сценарий. Критики разгромили картину: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила только 38% свежести.

