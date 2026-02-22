Скидки
BC.Game с s1mple сыграют пять матчей на турнире в Дании по Counter-Strike 2

Снайпер команды BC.Game Александр s1mple Костылев столкнётся с необычным испытанием на турнире Parken Challenger Championship Season 1. Организаторы составили расписание таким образом, что коллективу предстоит сыграть все пять матчей группового этапа в течение одного дня.

Игровой марафон в формате bo1 стартует 22 февраля в 15:00 по Москве. Соперниками BC.Game станут MASONIC, 9INE, Sashi Esports, illwill и BOSS. Встречи будут проходить с минимальными перерывами каждые два часа.

Parken Challenger Championship Season 1 проходит в Копенгагене. Призовой фонд составляет € 10 тыс., участие принимают 12 команд.

Новости. Чемп.Play
