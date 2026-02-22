«Пришлось быть более напряжённым»: Тимоти Шаламе — о съёмках в «Дюне 3»

Издание Variety поговорило со звездой серии фильмов «Дюна» Тимоти Шаламе. Он рассказал о съёмках третьей картины фантастической франшизы.

По словам актёра, триквел стал самым жутким и масштабным фильмом серии. Шаламе отметил, что не хотел расслабляться ни на секунду — для него «Дюна 3» стала финальной, потому он относился к ней как к «священной картине».

Это самый жуткий и масштабный фильм франшизы. Я не хотел расслабляться ни на секунду. Это был мой последний фильм из серии «Дюна», поэтому я действительно хотел отнестись к нему как к священному. Люди могут расслабляться, но в третьей части я был более напряжён.

«Дюна 3» Дени Вильнёва выйдет в мировом прокате 18 декабря. Картина выступит экранизацией книги «Мессия Дюны». События оригинального произведения происходили спустя 12 лет после сюжета оригинала. Лента также завершит историю Пола Атрейдеса.