Dukalis объяснил замену DM в составе PARIVISION по Dota 2

Капитан команды PARIVISION Андрей Dukalis Куропаткин рассказал о причинах изменений в составе. По его словам, замена офлейнера Дмитрия DM Дорохина была вызвана неразрешимыми внутренними проблемами, которые влияли на игру и атмосферу в коллективе.

Куропаткин отметил, что после The International 2025 команда пыталась сохранить ростер и даже работала с психологом в течение трёх месяцев.

Мы долгое время играли вместе и хотели сохранить состав после The International 2025, поэтому решили поработать над своими проблемами. Мы даже подключили психолога, чтобы улучшить ментальное состояние. Спустя три месяца поняли, что есть проблемы, которые, скорее всего, не удастся решить. Они влияют на нас как в самой игре, так и вне игры. В итоге мы решили поменять игрока. После замены у нас всё хорошо получалось на тренировках – ожидания были позитивные, и они оправдывались.

Новым офлейнером стал Валерий sss Лазарев. Капитан подчеркнул, что адаптация новичка проходит успешно. PARIVISION продолжает выступление на DreamLeague Season 28, где 22 февраля встретится с Tundra Esports.