Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Dukalis объяснил замену DM в составе PARIVISION по Dota 2

Dukalis объяснил замену DM в составе PARIVISION по Dota 2
Дмитрий DM Дорохин
Комментарии

Капитан команды PARIVISION Андрей Dukalis Куропаткин рассказал о причинах изменений в составе. По его словам, замена офлейнера Дмитрия DM Дорохина была вызвана неразрешимыми внутренними проблемами, которые влияли на игру и атмосферу в коллективе.

Куропаткин отметил, что после The International 2025 команда пыталась сохранить ростер и даже работала с психологом в течение трёх месяцев.

Мы долгое время играли вместе и хотели сохранить состав после The International 2025, поэтому решили поработать над своими проблемами. Мы даже подключили психолога, чтобы улучшить ментальное состояние. Спустя три месяца поняли, что есть проблемы, которые, скорее всего, не удастся решить. Они влияют на нас как в самой игре, так и вне игры. В итоге мы решили поменять игрока. После замены у нас всё хорошо получалось на тренировках – ожидания были позитивные, и они оправдывались.

Новым офлейнером стал Валерий sss Лазарев. Капитан подчеркнул, что адаптация новичка проходит успешно. PARIVISION продолжает выступление на DreamLeague Season 28, где 22 февраля встретится с Tundra Esports.

Материалы по теме
Aurora продлила победную серию в Dota 2 до 29 матчей, обыграв PARIVISION на DreamLeague 28
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android