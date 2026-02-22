Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Gen.G прошла на First Stand 2026 по League of Legends

Gen.G прошла на First Stand 2026 по League of Legends
Комментарии

Корейский коллектив Gen.G Esports одержал победу над BNK FEARX со счётом 3:1 в финале верхней сетки LCK Cup 2026. Этот успех позволил команде не только выйти в гранд-финал региональной лиги, но и гарантировать себе слот на First Stand 2026 — первом международном турнире сезона.

Gen.G уверенно начала серию, забрав две карты подряд. Соперник сумел победить в третьей игре (17:5), но на четвёртой карте Gen.G не оставила шансов оппоненту, разгромив его со счётом 22:4.

MVP матча стал мидлейнер Чон Chovy Джи Хун, продемонстрировавший высокий уровень контроля карты и урона в ключевых сражениях. BNK FEARX продолжит борьбу за путёвку в финал через нижнюю сетку.

Материалы по теме
Gen.G выбила Hanwha Life с Gumayusi из LCK Cup по LoL
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android