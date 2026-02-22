Gen.G прошла на First Stand 2026 по League of Legends

Корейский коллектив Gen.G Esports одержал победу над BNK FEARX со счётом 3:1 в финале верхней сетки LCK Cup 2026. Этот успех позволил команде не только выйти в гранд-финал региональной лиги, но и гарантировать себе слот на First Stand 2026 — первом международном турнире сезона.

Gen.G уверенно начала серию, забрав две карты подряд. Соперник сумел победить в третьей игре (17:5), но на четвёртой карте Gen.G не оставила шансов оппоненту, разгромив его со счётом 22:4.

MVP матча стал мидлейнер Чон Chovy Джи Хун, продемонстрировавший высокий уровень контроля карты и урона в ключевых сражениях. BNK FEARX продолжит борьбу за путёвку в финал через нижнюю сетку.