Олимпийская чемпионка Алиса Лью мечтает получить свой скин в Fortnite

Издание USA Today взяло интервью у новой олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алисы Лью. Она рассказала о своих увлечениях вне спорта.

По словам 20-летней спортсменки, она обожает знаменитую онлайн-игру Fortnite. Лью также заявила, что хотела бы получить собственный скин в игре — она бы с удовольствием его приобрела.

Я бы очень хотела, чтобы разработчики Fortnite сделали для меня скин. Я бы его купила!

Лью завоевала золото Олимпийских игр 20 февраля. Таким образом, американка стала двукратной чемпионкой Игр в Италии. Ранее в составе сборной США Алиса выиграла командный турнир. Кроме того, спортсменка стала первой американской фигуристкой-одиночницей, которая взяла два золота Олимпийских игр.