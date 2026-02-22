Футболист «Зенита» Дивеев рассказал, как жена отучила его от игр в Dota 2 и CS

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев признался, что перестал увлекаться видеоиграми после знакомства с супругой. В подкасте с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым спортсмен рассказал, как изменились его интересы за последние три года.

Дивеев вспомнил, как во время пандемии играл по 12 часов подряд. Однако после знакомства с женой его приоритеты сменились.

Она изменила мою жизнь кардинально — я по-другому начал видеть мир. Начал чем-то другим интересоваться, кроме компьютера. Раньше играл в CS, Доту, вот в это всё. Иногда бывало, что поиграешь в PlayStation, а потом опять играешь в СS и Доту. И по кругу начинается. Вместе с женой мы уже три года. Если взять, что она поменяла: никогда в жизни не ходил в музеи. Никогда. Мне было не интересно. Приходишь, а там картины и картины. Что тут интересного?