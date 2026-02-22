Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Футболист «Зенита» Дивеев рассказал, как жена отучила его от игр в Dota 2 и CS

Футболист «Зенита» Дивеев рассказал, как жена отучила его от игр в Dota 2 и CS
Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев признался, что перестал увлекаться видеоиграми после знакомства с супругой. В подкасте с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым спортсмен рассказал, как изменились его интересы за последние три года.

Дивеев вспомнил, как во время пандемии играл по 12 часов подряд. Однако после знакомства с женой его приоритеты сменились.

Она изменила мою жизнь кардинально — я по-другому начал видеть мир. Начал чем-то другим интересоваться, кроме компьютера. Раньше играл в CS, Доту, вот в это всё. Иногда бывало, что поиграешь в PlayStation, а потом опять играешь в СS и Доту. И по кругу начинается. Вместе с женой мы уже три года. Если взять, что она поменяла: никогда в жизни не ходил в музеи. Никогда. Мне было не интересно. Приходишь, а там картины и картины. Что тут интересного?
Материалы по теме
Дивеев рассказал Аршавину, как прошла его адаптация в «Зените»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android