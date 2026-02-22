Скидки
MOUZ заняла третье место на PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2 после победы над The MongolZ

Комментарии

MOUZ разгромила The MongolZ в матче за третье место на PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2. Игра завершилась со счётом 2:0.

CS 2. PGL Cluj-Napoca 2026 . За 3-е место
22 февраля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
The MongolZ
Окончен
0 : 2
MOUZ

Первой картой был Mirage, пик The MongolZ. Однако она закончилась разгромом для монгольского коллектива со счётом 6:13. На второй карте (Inferno) MOUZ с трудом, но смогла закончить серию победой со счётом 13:10. Лучше всего себя показал Адам torzsi Торжаш, который закончил матч с KD 35-18 с рейтингом 1,34.

MOUZ заработала $ 137 тыс. призовых. The MongolZ, в свою очередь, заняла четвёртое место и заработала $ 87 тыс.

Далее пройдёт гранд-финал между PARIVISION и Team Vitality в формате best-of-5 (до трёх побед).

Гранд-финал в прямом эфире:
PARIVISION против Team Vitality в финале PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2 — LIVE
PARIVISION против Team Vitality в финале PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2 — LIVE
