MOUZ заняла третье место на PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2 после победы над The MongolZ

MOUZ разгромила The MongolZ в матче за третье место на PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2. Игра завершилась со счётом 2:0.
Первой картой был Mirage, пик The MongolZ. Однако она закончилась разгромом для монгольского коллектива со счётом 6:13. На второй карте (Inferno) MOUZ с трудом, но смогла закончить серию победой со счётом 13:10. Лучше всего себя показал Адам torzsi Торжаш, который закончил матч с KD 35-18 с рейтингом 1,34.
MOUZ заработала $ 137 тыс. призовых. The MongolZ, в свою очередь, заняла четвёртое место и заработала $ 87 тыс.
Далее пройдёт гранд-финал между PARIVISION и Team Vitality в формате best-of-5 (до трёх побед).