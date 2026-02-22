Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Сложный фильм, которым я горжусь». Глен Пауэлл — о триллере «Наследник»

«Сложный фильм, которым я горжусь». Глен Пауэлл — о триллере «Наследник»
Комментарии

Издание DiscussingFilm взяло интервью у звезды фильма «Бегущий человек» Глена Пауэлла. Он рассказал, почему новый комедийный триллер «Наследник» стоит просмотра.

Артист отметил, что у каждого персонажа картины есть свои особенности, на которых держится весь сюжет. Пауэлл назвал «Наследника» сложным фильмом. Актёр гордится проделанной работой.

У каждого персонажа в этом фильме есть свои особенности, если они не сработают, вся магия исчезнет. Это действительно сложный фильм с точки зрения тональности героев. Вот почему я им очень горжусь.

«Наследник» рассказывает историю мужчины средних лет, который становится наследником многомиллиардного состояния. Он сразу же понимает, что должен бороться за своё наследие до самого конца, сражаясь с богатыми родственниками. Критики смешанно оценили картину, но многим зрителям она понравилась: на Rotten Tomatoes триллер получил 47% свежести от обозревателей и 76% от зрителей. Фильм также официально выйдет в России 5 марта.

О другом популярном фильме:
Без лишнего экшена, но с максимальным напряжением: чем хорошо «Ограбление в Лос-Анджелесе»
Без лишнего экшена, но с максимальным напряжением: чем хорошо «Ограбление в Лос-Анджелесе»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android