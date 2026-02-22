Скидки
«Он сильно вырос». Skiter — о Nightfall в составе Aurora по Dota 2

«Он сильно вырос». Skiter — о Nightfall в составе Aurora по Dota 2
Керри Team Falcons Оливер skiter Лепко высоко оценил прогресс российского игрока Егора Nightfall Григоренко, выступающего за Aurora Gaming. В послематчевом интервью на турнире DreamLeague Season 28 Лепко назвал предстоящий матч с Aurora сложным испытанием.

По мнению skiter, Григоренко кардинально изменил свой стиль игры по сравнению с прошлыми сезонами.

Я бы выделил Nightfall, он очень сильно вырос. Это полностью другой игрок по сравнению с предыдущими сезонами, каким я его знал. Это будет очень сложная серия.

Aurora Gaming сейчас находится на пике формы с серией из 29 побед. Team Falcons, делящая с Aurora первую строчку в группе, также показывает уверенную игру, несмотря на небольшой спад в начале года, который Лепко объяснил усталостью и изменениями.

