«Я слишком помешался». Мэттью Макконахи — о похудении для «Далласского клуба покупателей»

Комментарии

Знаменитый голливудский актёр Мэттью Макконахи рассказал о подготовке к оскароносной роли в фильме «Далласский клуб покупателей». Историей о похудении для образа он поделился на мероприятии издания Variety и телеканала CNN.

По словам артиста, для него нетрудно было сбросить около 21 кг своего веса. Всё из-за того, что он помешался на своём образе и хотел, чтобы зрители поверили ему. Макконахи также заявил, что из-за сильного похудения у него стала лучше работать память.

Я просто стал слишком дисциплинированным и помешанным. Если я появляюсь на сцене, не выглядя так, будто у меня ВИЧ-инфекция, люди могут сказать: «Это чушь». Для меня это позор. Сила, которую я потерял в теле, сублимировалась в мозг. У меня втрое увеличилась память по сравнению с тем, что было раньше».

Драма «Далласский клуб покупателей» вышла в 2013 году. Картина рассказывает о техасском электрике Роне, который выяснил, что у него СПИД. После этого он начал подпольный бизнес по продаже лекарств и спасал жизни другим людям. За эту роль Мэттью Макконахи получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Мэттью Макконах рассказал об ИИ в кино:
«Это точно произойдёт»: Мэттью Макконахи — об ИИ-фильмах на «Оскаре»
