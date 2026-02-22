Скидки
«Большая часть заслуги — в капитанстве Jame». Jimpphat — о PARIVISION в CS 2

Игрок состава MOUZ Джими Jimpphat Сало поделился мнением о российской команде PARIVISION, которая недавно обыграла его коллектив в полуфинале PGL Cluj-Napoca 2026.

Сало признал силу соперника, но отметил, что команде ещё нужно время, чтобы закрепиться на тир-1 уровне из-за неопытности некоторых игроков. Ключевым фактором успеха PARIVISION он назвал лидерские качества Джами Jame Али.

Думаю, что PARIVISION — очень сильная команда, которая смогла подтвердить это победой на BLAST Bounty. Считаю, что ей всё ещё необходимо некоторое время, чтобы закрепиться на тир-1, поскольку многие игроки в ней не слишком опытны. Большая часть её успеха, по моему мнению, заключается в капитанстве Jame. Он очень умён, и его игровой стиль и коллы подходят коллективу.

PARIVISION вышла в финал PGL Cluj-Napoca 2026, где сыграет с Team Vitality. Ранее в этом году команда уже выиграла BLAST Bounty Winter 2026.

