«Весело и неожиданно». Зрители хвалят триллер «Наследник» с Гленом Пауэллом

20 февраля состоялась премьера фильма «Наследник» — комедийного триллера с Гленом Пауэллом («Бегущий человек») и Маргарет Куолли («Субстанция») в главных ролях. Многие зрители уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 76% свежести.

Картину хвалят за интересный сюжет, в котором припасено несколько необычных сюжетных поворотов. Зрителям понравилась тема социального неравенства, которую поднимает фильм. Хвалят ленту также за сильные актёрские работы главных звёзд. Некоторые ругают «Наследника» за слишком нелогичные поступки персонажей и странные сценарные решения.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители про фильм «Наследник»:

Отличный фильм. Получил удовольствие от просмотра с начала до конца.

«Наследник» — действительно хороший фильм от A24. Честно говоря, концовка оказалась не такой, как я ожидал, и весь фильм тоже — он был даже лучше. Это потрясающий фильм, с шикарными актёрами.

Хоть это и художественное произведение, я почти уверен, что на самом деле это калейдоскоп реальных событий. Как будто людям нужна ещё одна причина ненавидеть элиту. Хороший фильм.

Не понимаю, почему этот фильм получает негативные отзывы от критиков. Он очень стильный, надо добавить ему баллов за зрелищность. Он заслуживает того, чтобы провести время в уютном кинотеатре.

Если вам нравятся фильмы про ужасных людей, которые ведут себя нелогично, то этот фильм для вас.

«Наследник» расскажет историю мужчины средних лет, который становится наследником многомиллиардного состояния. Он сразу же понимает, что должен бороться за своё наследие до самого конца, сражаясь с богатыми родственниками. Фильм также официально выйдет в России 5 марта.