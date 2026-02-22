Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультфильм «GOAT: Мечтай по-крупному» обогнал драму «Грозовой перевал» в прокате США

Мультфильм «GOAT: Мечтай по-крупному» обогнал драму «Грозовой перевал» в прокате США
Комментарии

По итогам второго уикенда сборы фильма «Грозовой перевал» достигли $ 59,5 млн. Мелодрама опустилась на вторую строчку местных чартов, уступив мультфильму «GOAT: Мечтай по-крупному». Общие сборы спортивной анимационной картины в американских кинотеатрах составляют уже $ 58,3 млн.

По всему миру «Грозовой перевал» собрал $ 151 млн. Учитывая, что бюджет фильма с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях составил около $ 80 млн, ему понадобиться заработать ещё около $ 120, чтобы окупиться. При этом в США лента собирает меньше, чем в других странах.

«Грозовой перевал» — это экранизация одноимённого романа Эмили Бронте от постановщицы Эмиральд Феннел («Солтбёрн»). Картина расскажет историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой.

Каким получился «Грозовой перевал»:
Шокирующий разврат с Марго Робби. Обзор фильма «Грозовой перевал»
Шокирующий разврат с Марго Робби. Обзор фильма «Грозовой перевал»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android