«PARIVISION показывает интересный CS». Zeus — о финале PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2

Бывший киберспортсмен Даниил Zeus Тесленко поделился мнением о гранд-финале турнира PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2. Он отметил, хотя Team Vitality является фаворитом, многие зрители устали от её доминирования.

Тесленко высоко оценил игру российской команды PARIVISION, назвав её стиль нестандартным.

Team Vitality по всей логике должна быть сильнее. Правильно? Но все ждут, когда Vitality уже отлетит. Уже достали всех. И вот PARIVISION. Это первая команда, которая действительно показывает нестандартный CS, интересный. Не вот это, как MOUZ. А перемещается, комбинирует и попадает жёстко. Большая работа капитана с тренером. Мне приятно, что появляются такие новые коллективы. И также ребята индивидуально неплохо играют, но это всё равно Vitality. Сможет ли PARIVISION? Очень интересно. Я поставил, что 3:1 или 3:2 выиграет Vitality. Мне кажется, что они всё ещё номер один. Посмотрим.
Финал PGL Cluj-Napoca 2026 в прямом эфире:
PARIVISION против Team Vitality в финале PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2 — LIVE
Live
PARIVISION против Team Vitality в финале PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2 — LIVE
Новости. Чемп.Play
