Jame оформил ниндзя дефьюз в финале с Team Vitality на PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2

На третьей карте с Team Vitality в гранд-финале PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2 капитан PARIVISION Джами Jame Али оформил ниндзя дефьюз в 1v4.

На момент новости Team Vitality находится в одной карте от чемпионства на турнире. Французский коллектив выиграл на Overpass и Dust2 со счётом 13:10 и 13:4 соответственно.

Победитель турнира заберёт $ 225 тыс. Сам чемпионат проходит с 14 по 22 февраля в городе Клуж-Напока, Румыния.

Гранд-финал в прямом эфире на «Чемпионате»:
Team Vitality в карте от победы на PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2 — LIVE
