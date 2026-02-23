Скидки
Сериал Рыцарь Семи Королевств, 6-я серия: где смотреть, сюжет

Вышел шестой эпизод «Рыцаря Семи Королевств» — первый сезон завершён
Комментарии

23 февраля состоялась премьера шестого эпизода сериала «Рыцарь Семи Королевств» — нового шоу по вселенной «Игры престолов». Серию уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре HBO Max спустя неделю после предыдущего эпизода. В ней главный герой Дункан разбирается с последствиями брутального суда поединком и пытается понять, что ему делать дальше.

Видео доступно на YouTube-канале Game of Thrones. Права на видео принадлежат HBO.

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».

Вместе с выходом шестого эпизода первый сезон «Рыцаря Семи Королевств» подошёл к концу. Авторы уже снимают продолжение в Ирландии, которое выйдет уже в начале 2027 года. Этим летом по «Игре престолов» также выйдет третий сезон «Дома дракона» — релиз состоится в июне.

