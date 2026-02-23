Вышел шестой эпизод «Рыцаря Семи Королевств» — первый сезон завершён

23 февраля состоялась премьера шестого эпизода сериала «Рыцарь Семи Королевств» — нового шоу по вселенной «Игры престолов». Серию уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре HBO Max спустя неделю после предыдущего эпизода. В ней главный герой Дункан разбирается с последствиями брутального суда поединком и пытается понять, что ему делать дальше.

Видео доступно на YouTube-канале Game of Thrones. Права на видео принадлежат HBO.

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».