Team Vitality — чемпион PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2

Team Vitality — чемпион PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2
Team Vitality разгромила PARIVISION в гранд-финале PGL Cluj-Napoca 2026 по шутеру Counter-Strike 2. Встреча закончилась со счётом 3:0.

CS 2. PGL Cluj-Napoca 2026 . Гранд-финал
22 февраля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Team Vitality
Окончен
3 : 0
PARIVISION

Первый раунд прошёл на Overpass: несмотря на хорошее начало для команды Джами Али Jame, французский клуб сумел довести игру до 13:10. На Dust2 «пчёлы» показали доминацию и закончили игру со счётом 13:4. Inferno же, несмотря на плотную борьбу со стороны PARIVISION, стала последней картой.

Team Vitality вместе с титулом забирает $ 225 тыс. PARIVISION заняла второе место и заработала $ 100 тыс. PGL Cluj-Napoca 2026 проходил с 14 по 22 февраля, участие приняли 16 команд.

