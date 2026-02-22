Скидки
ZywOo заработал 30-ю медаль MVP за карьеру в Counter-Strike 2

Снайпер и рифлер Team Vitality Матье ZywOo Эрбо заработал 30-й титул MVP в карьере после победы на PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2.

Рейтинг Эрбо на турнире составил 1,39. Почти все игры на турнире снайпер провёл с положительным рейтингом за исключением второй карты против G2 Esports — на ней ZywOo сыграл с K/D 14-13 и рейтингом 0,91.

Фото: HLTV

Team Vitality стала чемпионом PGL Cluj-Napoca 2026 после победы над PARIVISION со счётом 3:0. Помимо титула, французский клуб заработал $ 225 тыс.

PGL Cluj-Napoca 2026 проходил с 14 по 22 февраля. Следующий крупный турнир, ESL Pro League Season 23, пройдёт с 27 февраля по 15 марта.

