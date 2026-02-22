Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Респект этим ребятам». apEX оценил игру PARIVISION после финала PGL Cluj-Napoca 2026

«Респект этим ребятам». apEX оценил игру PARIVISION после финала PGL Cluj-Napoca 2026
Комментарии

Капитан Team Vitality Дан apEX Мадесклер высказался о выступлении российской команды PARIVISION в финале турнира PGL Cluj-Napoca 2026. Несмотря на победу своего коллектива со счётом 3:0, французский киберспортсмен признал, что матч был непростым.

Мадесклер особо отметил вклад Джами Jame Али и тренера Дастана dastan Акбаева в развитие молодых игроков.

Сегодня было непросто — респект этим ребятам, респект dastan и Jame. Куда бы они ни приходили, они добиваются успеха, за этим приятно наблюдать. В составе четыре новичка, которые выкладываются на максимум, играть против них сегодня было действительно тяжело. Так что им уважение — и большие аплодисменты.

Для apEX этот титул стал 37-м в карьере, а финал совпал с его 33-м днём рождения. Team Vitality продолжает доминировать на сцене, выиграв второй крупный турнир подряд в 2026 году.

Как прошёл PGL Cluj-Napoca 2026 — в материале «Чемпионата»
Team Vitality чемпион! Как прошёл PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2
Live
Team Vitality чемпион! Как прошёл PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android