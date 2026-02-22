«Респект этим ребятам». apEX оценил игру PARIVISION после финала PGL Cluj-Napoca 2026

Капитан Team Vitality Дан apEX Мадесклер высказался о выступлении российской команды PARIVISION в финале турнира PGL Cluj-Napoca 2026. Несмотря на победу своего коллектива со счётом 3:0, французский киберспортсмен признал, что матч был непростым.

Мадесклер особо отметил вклад Джами Jame Али и тренера Дастана dastan Акбаева в развитие молодых игроков.

Сегодня было непросто — респект этим ребятам, респект dastan и Jame. Куда бы они ни приходили, они добиваются успеха, за этим приятно наблюдать. В составе четыре новичка, которые выкладываются на максимум, играть против них сегодня было действительно тяжело. Так что им уважение — и большие аплодисменты.

Для apEX этот титул стал 37-м в карьере, а финал совпал с его 33-м днём рождения. Team Vitality продолжает доминировать на сцене, выиграв второй крупный турнир подряд в 2026 году.