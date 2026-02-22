Скидки
Триумф «Битвы за битвой» и «Я ругаюсь» — все лауреаты премии BAFTA 2026

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила лауреатов премии BAFTA 2026. Организаторы церемонии назвали главные фильмы 2025 года в различных категориях.

Так, лучшим фильмом прошлого года стала драма «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, а лучшим британским произведением признали «Гамнет». Награду за лучший мультфильм вручили «Зверополису 2», а лучшим иностранным фильмом назвали «Сентиментальную ценность». Антирекорд установил «Марти Великолепный» — лента с Тимоти Шаламе не получила ни одной награды за 11 номинаций.

В актёрских номинациях главные награду получили Джесси Бакли («Гамнет») и Роберт Арамайо («Я ругаюсь»). Во второстепенных ролях победили Вунми Мосаку («Грешники») и Шон Пенн («Битва за битвой»).

Лауреаты премии BAFTA 2026

  • Лучший фильм — «Битва за битвой».
  • Лучший британский фильм — «Гамнет».
  • Лучший мультфильм — «Зверополис 2».
  • Лучший режиссёр — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»).
  • Лучшая мужская роль — Роберт Арамайо («Я ругаюсь»).
  • Лучшая женская роль — Джесси Бакли («Гамнет»).
  • Лучшая мужская роль второго плана — Шон Пенн («Битва за битвой»).
  • Лучшая женская роль второго плана — Вунми Мосаку («Грешники»).
  • Лучший оригинальный сценарий — «Грешники».
  • Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой».
  • Лучший иностранный фильм — «Сентиментальная ценность».
  • Лучший саундтрек — «Грешники».
  • Лучшая операторская работа — «Битва за битвой».
  • Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Пламя и пепел».
  • Лучший грим и причёски — «Франкенштейн».
  • Лучшая работа художника-постановщика — «Франкенштейн».
  • Лучший дизайн костюмов — «Франкенштейн».
  • Лучший монтаж — «Битва за битвой».
  • Лучший звук — «Формула-1».
  • Лучший кастинг — «Я ругаюсь».
  • Восходящая звезда — Роберт Арамайо («Я ругаюсь»).
