Триумф «Битвы за битвой» и «Я ругаюсь» — все лауреаты премии BAFTA 2026

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила лауреатов премии BAFTA 2026. Организаторы церемонии назвали главные фильмы 2025 года в различных категориях.
Так, лучшим фильмом прошлого года стала драма «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, а лучшим британским произведением признали «Гамнет». Награду за лучший мультфильм вручили «Зверополису 2», а лучшим иностранным фильмом назвали «Сентиментальную ценность». Антирекорд установил «Марти Великолепный» — лента с Тимоти Шаламе не получила ни одной награды за 11 номинаций.
В актёрских номинациях главные награду получили Джесси Бакли («Гамнет») и Роберт Арамайо («Я ругаюсь»). Во второстепенных ролях победили Вунми Мосаку («Грешники») и Шон Пенн («Битва за битвой»).
Лауреаты премии BAFTA 2026
- Лучший фильм — «Битва за битвой».
- Лучший британский фильм — «Гамнет».
- Лучший мультфильм — «Зверополис 2».
- Лучший режиссёр — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»).
- Лучшая мужская роль — Роберт Арамайо («Я ругаюсь»).
- Лучшая женская роль — Джесси Бакли («Гамнет»).
- Лучшая мужская роль второго плана — Шон Пенн («Битва за битвой»).
- Лучшая женская роль второго плана — Вунми Мосаку («Грешники»).
- Лучший оригинальный сценарий — «Грешники».
- Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой».
- Лучший иностранный фильм — «Сентиментальная ценность».
- Лучший саундтрек — «Грешники».
- Лучшая операторская работа — «Битва за битвой».
- Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Пламя и пепел».
- Лучший грим и причёски — «Франкенштейн».
- Лучшая работа художника-постановщика — «Франкенштейн».
- Лучший дизайн костюмов — «Франкенштейн».
- Лучший монтаж — «Битва за битвой».
- Лучший звук — «Формула-1».
- Лучший кастинг — «Я ругаюсь».
- Восходящая звезда — Роберт Арамайо («Я ругаюсь»).