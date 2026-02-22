Названы самые популярные карты турнира PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2

Портал HLTV подвёл итоги турнира PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2, опубликовав статистику по картам. Лидером по количеству пиков стала Mirage — команды выбирали её 27 раз.

На втором месте расположилась Inferno, которую выбирали в 18 матчах. Замкнула тройку лидеров Dust 2 с показателем в 17 игр. Аналитики также отметили, что на большинстве карт преимущество было у стороны защиты. Исключением стала только Anubis, где винрейт атаки превысил 56,9%.

Фото: HLTV

Фото: HLTV

Турнир проходил в Румынии с 14 по 22 февраля. Чемпионом стала французская команда Team Vitality, которая разгромила PARIVISION со счётом 3:0 и заработала $ 225 тыс.