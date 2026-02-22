Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Названы самые популярные карты турнира PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2

Названы самые популярные карты турнира PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2
Team Vitality на PGL Cluj-Napoca 2026
Комментарии

Портал HLTV подвёл итоги турнира PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2, опубликовав статистику по картам. Лидером по количеству пиков стала Mirage — команды выбирали её 27 раз.

На втором месте расположилась Inferno, которую выбирали в 18 матчах. Замкнула тройку лидеров Dust 2 с показателем в 17 игр. Аналитики также отметили, что на большинстве карт преимущество было у стороны защиты. Исключением стала только Anubis, где винрейт атаки превысил 56,9%.

Фото: HLTV

Фото: HLTV

Турнир проходил в Румынии с 14 по 22 февраля. Чемпионом стала французская команда Team Vitality, которая разгромила PARIVISION со счётом 3:0 и заработала $ 225 тыс.

Как прошёл PGL Cluj-Napoca 2026 — в материале «Чемпионата»
Team Vitality чемпион! Как прошёл PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2
Live
Team Vitality чемпион! Как прошёл PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android