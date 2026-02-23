Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Обидно». Jame прокомментировал поражение от Team Vitality в финале PGL Cluj-Napoca 2026

«Обидно». Jame прокомментировал поражение от Team Vitality в финале PGL Cluj-Napoca 2026
Jame на PGL Cluj-Napoca 2026
Комментарии

Капитан PARIVISION Джами Jame Али эмоционально высказался о проигрыше в гранд-финале PGL Cluj-Napoca 2026. В решающем матче его команда уступила Team Vitality со счётом 0:3.

Киберспортсмен признался, что переживает поражение тяжело, так как вложил в подготовку все силы.

Сегодня день грустный. Никаких хихи-хаха не будет — здесь будет грустный вайб, потому что обидно. Невероятно. Сейчас уже полегче, но первый час было прямо неприятно жить, если честно. Если бы Джон Джонс меня на улице 1х1 просто уничтожил, я бы тоже так расстроился? Наверное, нет, потому что шансы были. И, наверное, даже если их не было, всё равно обидно проигрывать, потому что ты всё делаешь, чтобы выиграть, а в конце проигрываешь — неважно против кого. Отдаёшь себя. И вот лишний раз — душу не вкладывайте в то, чем вы занимаетесь, чтобы не расстраиваться. Такой совет.

Jame добавил, что у команды есть всего пара дней на отдых и исправление ошибок перед следующими турнирами.

Как прошёл PGL Cluj-Napoca 2026 — в материале «Чемпионата»
Team Vitality чемпион! Как прошёл PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2
Live
Team Vitality чемпион! Как прошёл PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android