«Обидно». Jame прокомментировал поражение от Team Vitality в финале PGL Cluj-Napoca 2026

Капитан PARIVISION Джами Jame Али эмоционально высказался о проигрыше в гранд-финале PGL Cluj-Napoca 2026. В решающем матче его команда уступила Team Vitality со счётом 0:3.

Киберспортсмен признался, что переживает поражение тяжело, так как вложил в подготовку все силы.

Сегодня день грустный. Никаких хихи-хаха не будет — здесь будет грустный вайб, потому что обидно. Невероятно. Сейчас уже полегче, но первый час было прямо неприятно жить, если честно. Если бы Джон Джонс меня на улице 1х1 просто уничтожил, я бы тоже так расстроился? Наверное, нет, потому что шансы были. И, наверное, даже если их не было, всё равно обидно проигрывать, потому что ты всё делаешь, чтобы выиграть, а в конце проигрываешь — неважно против кого. Отдаёшь себя. И вот лишний раз — душу не вкладывайте в то, чем вы занимаетесь, чтобы не расстраиваться. Такой совет.

Jame добавил, что у команды есть всего пара дней на отдых и исправление ошибок перед следующими турнирами.