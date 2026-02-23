Скидки
Стартовал второй сезон сериала «Рай» — вышли три эпизода

Стартовал второй сезон сериала «Рай» — вышли три эпизода
23 февраля состоялась премьера второго сезона сериала «Рай». Фантастическое шоу вернулось в онлайн-кинотеатр Hulu спустя год после запуска — для просмотра уже доступны три эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

События второго сезона «Рая» разворачиваются сразу после финала первого. Сотрудник службы безопасности президента США Ксавье Коллинз выбирается на поверхность Земли в поисках своей жены. Тем временем в подземном городе раскрываются новые тайны о происхождении гигантского укрытия.

К главным ролям в шоу вернулись Стерлинг К. Браун, Джулианна Николсон, Сара Шахи, Николь Брайдон Блум и другие актёры. К ним в продолжении присоединилась Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь»), она сыграла одну из выживших после глобальной катастрофы.

