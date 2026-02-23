Автор NieR: Automata выпустит новое аниме по «Евангелиону»

23 февраля в Японии завершилось мероприятие «Evangelion: 30+» — специальный ивент, посвящённый 30-летию культового аниме «Евангелион». В его рамках авторы знаменитого мультсериала показали короткометражный фильм, который закончился анонсом абсолютно нового проекта по вселенной.

Так, над новым аниме работает Ёко Таро — создатель игровых вселенных NieR и Drakengard. Он выступит сценаристом будущего проекта, а режиссёрами станут Кадзуя Цурумаки и Тору Ятабе, которые работали над фильмом «Конец Евангелиона».

Никаких деталей и сюжетной завязки у будущего аниме пока нет. Известно лишь, что над ним работают сразу две анимационные студии: Studio Khara («Евангелион по новому») и CloverWorks («Семья шпиона»).