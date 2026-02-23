Скидки
Во второй сезон «Рыцаря Семи Королевств» снова войдёт шесть эпизодов

Во второй сезон «Рыцаря Семи Королевств» снова войдёт шесть эпизодов
23 февраля состоялась премьера шестого эпизода сериала «Рыцарь Семи Королевств» — нового шоу по вселенной «Игры престолов». Вместе с ним первый сезон проекта по книгам Джорджа Мартина завершился, сейчас авторы уже снимают продолжение.

В честь финала сезона шоураннер Айра Паркер поделился деталями второго сезона. По его словам, в продолжение вновь войдёт шесть эпизодов, которые продлятся чуть больше 30 минут.

Да, во второй сезон «Рыцаря Семи Королевств» войдёт шесть эпизодов. Это идеальное количество серий для нас. Честно говоря, мы с HBO отлично поладили. Они сказали, что эпизоды от 30 до 60 минут — это нормально, что даёт нам поле для экспериментов. Мы можем оставаться верными первоисточнику.

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Продолжение уже снимают в Северной Ирландии, оно выйдет в начале 2027 года.

