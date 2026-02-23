Скидки
Продолжение фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» не выйдет в 2026 году

Продолжение фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» не выйдет в 2026 году
Студия Ufotable опубликовала ролик со своими проектами в 2026 году. В нём не оказалось продолжения фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок», который должен стать первой частью трилогии.

Видео доступно на YouTube-канале Ufotable. Права на видео принадлежат Ufotable.

Таким образом, вторая часть полнометражных фильмов выйдет не раньше 2027-го — работа над ним уже ведётся. Вместе с ним в Ufotable также работают над аниме по вселенной Genshin Impact, который также запланирован на следующий год. Ранее глава Crunchyroll подтверждал, что по «Клинку» выйдет трилогия, однако никаких дат не знает даже он.

«Истребитель демонов: Бесконечный замок» стал первым полнометражным фильмом в трилогии, которая завершит историю оригинального аниме, стартовавшего в 2019-м и завершившегося в 2024-м. Лента собрала в мировом прокате более $ 730 млн, став самым кассовым полнометражным аниме в истории.

Самое кассовое аниме в истории: обзор «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
Самое кассовое аниме в истории: обзор «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
