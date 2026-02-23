Пиратский выживач Windrose добавили в список желаемого более 1 млн геймеров

Разработчики игры Windrose поделились важным достижением проекта — пиратский экшен добавили в список желаемого Steam более 1 млн геймеров. Об этом создатели из узбекистанской студии Windrose Crew рассказали в блоге игры.

Авторы поблагодарили геймеров за поддержку и запуски недавно вышедшей демоверсии. Сейчас у неё больше трёх тысяч обзоров — 93% из них положительные.

От всего сердца благодарим вас за всё, что вы уже сделали для Windrose: за часы, проведённые в демоверсии, за отзывы и обсуждения, за идеи и советы, за ваши невероятные постройки и ролики, за то, что делитесь игрой с друзьями. Вы неравнодушны — и это значит для нас очень многое. Ещё совсем недавно мы и представить не могли подобного отклика. Именно благодаря вам игра преодолела рубеж в 1 млн вишлистов. Для нас это огромная честь и одновременно напоминание о том, сколько ещё предстоит сделать. Спасибо вам за доверие.

Windrose — пиратский экшен-выживач до четырёх человек. В нём геймерам предстоит исследовать процедурно сгенерированные биомы, сражаться с боссами, обустраивать своё убежище и улучшать корабль. Авторы обещают глубокую боевую систему, полноценную сюжетную кампанию и множество секретов. Проект выйдет в раннем доступе Steam, а сейчас пользователи могут опробовать 6-часовое демо.