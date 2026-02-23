Скидки
Сборы фильма «Грозовой перевал» с Марго Робби превысили $ 150 млн

Сборы фильма «Грозовой перевал» с Марго Робби превысили $ 150 млн
По итогам второго уикенда сборы фильма «Грозовой перевал» достигли отметки в $ 150 млн. Лента уступила лидерство в американских чартах мультфильму «GOAT: Мечтай по-крупному», собрав более $ 14 млн за выходные.

Таким образом, лента с бюджетом в $ 80 млн постепенно приближается к окупаемости. Аналитики отмечают, что лента станет успехом для студии Warner Bros., если достигнет отметки в $ 250 млн. И, судя по темпам сборов, это может произойти к середине марта.

«Грозовой перевал» рассказывает историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой. Главные роли в ленте сыграли Марго Робби («Барби») и Джейкоб Элорди («Франкенштейн»).

