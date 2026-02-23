Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

20 лучших фильмов в истории от Collider — в топе «Андрей Рублёв» и «Крёстный отец»

20 лучших фильмов в истории от Collider — в топе «Андрей Рублёв» и «Крёстный отец»
Комментарии

Американское издание Collider опубликовало список из 20 лучших фильмов за последние 100 лет. Редакция портала выбрала главные шедевры в мире кино с 1926 года и по сей день.

В топ-20 вошли в основном фильмы XX века, а лучшей картиной в истории признали «Андрея Рублёва» советского режиссёра Андрея Тарковского. На втором месте оказался «Крёстный отец» Френсиса Форда Копполы, замкнула тройку «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика.

В десятку также вошли «Властелин колец: Возвращение короля», «Криминальное чтиво» и «Страсти Жанны д’Арк».

20 лучших фильмов в истории кино от Collider

  1. «Андрей Рублёв» (1966).
  2. «Крёстный отец» (1972).
  3. «2001 год: Космическая одиссея» (1968).
  4. «Ран» (1985).
  5. «Лоуренс Аравийский» (1962).
  6. «Властелин колец: Возвращение короля» (2003).
  7. «Апокалипсис сегодня» (1979).
  8. «Криминальное чтиво» (1994).
  9. «Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080» (1975).
  10. «Страсти Жанны д’Арк» (1928).
  11. «Мисима: Жизнь в четырёх главах» (1985).
  12. «Китайский квартал» (1974).
  13. «Гражданин Кейн» (1941).
  14. «Касабланка» (1942).
  15. «Славные парни» (1990).
  16. «Персона» (1966).
  17. «Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар» (1980).
  18. «Метрополис» (1927).
  19. «Малхолланд Драйв» (2001).
  20. «Солнце моё» (2022).
Материалы по теме
Триумфальное возвращение в «Игру престолов». Обзор «Рыцаря Семи Королевств»
Триумфальное возвращение в «Игру престолов». Обзор «Рыцаря Семи Королевств»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android