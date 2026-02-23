20 лучших фильмов в истории от Collider — в топе «Андрей Рублёв» и «Крёстный отец»
Американское издание Collider опубликовало список из 20 лучших фильмов за последние 100 лет. Редакция портала выбрала главные шедевры в мире кино с 1926 года и по сей день.
В топ-20 вошли в основном фильмы XX века, а лучшей картиной в истории признали «Андрея Рублёва» советского режиссёра Андрея Тарковского. На втором месте оказался «Крёстный отец» Френсиса Форда Копполы, замкнула тройку «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика.
В десятку также вошли «Властелин колец: Возвращение короля», «Криминальное чтиво» и «Страсти Жанны д’Арк».
20 лучших фильмов в истории кино от Collider
- «Андрей Рублёв» (1966).
- «Крёстный отец» (1972).
- «2001 год: Космическая одиссея» (1968).
- «Ран» (1985).
- «Лоуренс Аравийский» (1962).
- «Властелин колец: Возвращение короля» (2003).
- «Апокалипсис сегодня» (1979).
- «Криминальное чтиво» (1994).
- «Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080» (1975).
- «Страсти Жанны д’Арк» (1928).
- «Мисима: Жизнь в четырёх главах» (1985).
- «Китайский квартал» (1974).
- «Гражданин Кейн» (1941).
- «Касабланка» (1942).
- «Славные парни» (1990).
- «Персона» (1966).
- «Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар» (1980).
- «Метрополис» (1927).
- «Малхолланд Драйв» (2001).
- «Солнце моё» (2022).
Комментарии