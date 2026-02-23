Скидки
Звезда «Очень странных дел» Вайнона Райдер сыграет в третьем сезоне «Уэнсдей»

Звезда «Очень странных дел» Вайнона Райдер сыграет в третьем сезоне «Уэнсдей»
Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о пополнении актёрского состава сериала «Уэнсдей». В третьем сезоне сериала сыграет Вайнона Райдер — звезда «Очень странных дел» и «Битлджуса» Тима Бёртона. В продолжении она сыграет эпизодическую роль.

Новость уже прокомментировал сам знаменитый режиссёр. Бёртон назвал актрису своей дорогой подругой, которая идеально впишется в готический мир «Уэнсдей».

Я так рад, что Вайнона присоединилась к нам, она идеально вписывается в мир «Уэнсдей». И она моя дорогая подруга. Я очень счастлив, что могу снова поработать с ней.

Съёмки третьего сезона «Уэнсдей» стартуют до конца февраля в Ирландии. Синопсис продолжения держится в тайне, а к главным ролям вернутся Дженна Ортега и Эмма Майерс. В третьем сезоне также сыграет Ева Грин в образе сестры Мортиши Аддамс.

