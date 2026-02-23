Скидки
Вышла демоверсия Zero Parades: For Dead Spies — новой игры от авторов Disco Elysium

Вышла демоверсия Zero Parades: For Dead Spies — новой игры от авторов Disco Elysium
23 февраля состоялся релиз демоверсии Zero Parades: For Dead Spies. Новый проект от авторов Disco Elysium уже можно опробовать в Steam до 16 марта на английском языке.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат ZA/UM.

В пробную версию вошли первые часы будущей RPG, игроки могут опробовать механики проекта, познакомиться с главными героями и городом Портофиро. Проект расскажет историю операнта Хершел Уилк, которая пять лет назад провалила опасное задание и привела свою команду к гибели. Её отозвали и поручили таинственное задание, которое позволит ей вновь проявить себя.

Полноценный релиз Zero Parades: For Dead Spies состоится в 2026 году на ПК и PS5. Авторы обещают рассказать интересную шпионскую историю с дедуктивными механиками и набором умений в духе Disco Elysium.

