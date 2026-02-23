Начались съёмки третьего сезона сериала «Уэнсдей» — тизер

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о старте производства третьего сезона сериала «Уэнсдей». В честь этого стриминг представил тизер с главными героями продолжения.

Третий сезон шоу продолжит историю Уэнсдей Аддамс, ученицы школы «Невермор». В продолжении героиня узнает ещё больше секретов своей семьи. Слоган третьего сезона — «Ничто так не сплачивает семью, как хорошая эксгумация». Продолжение должно выйти в 2027 году, точную дату релиза в Netflix назовут позже.

Вместе с Дженной Ортегой и Эммой Майерс в третьем сезоне также сыграют Ева Грин («Город грехов»), Вайнона Райдер («Очень странные дела»), Крис Сарандон («Собачий полдень»), Ноа Тейлор («Грань будущего») и другие актёры. Режиссёром вновь выступит Тим Бёртон («Битлджюс»), а шоураннерами останутся Альфред Гоф и Майлз Миллар, авторы «Тайн Смолвиля» и «Человека-паука 2».