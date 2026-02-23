Скидки
В Steam стартовал зимний фестиваль «Играм быть» с сотнями демоверсий

23 февраля в Steam начался очередной зимний фестиваль под названием «Играм быть». В течение ближайшей недели пользователи могут опробовать более сотни демоверсий невышедших игр и посетить стримы от их создателей. Таким образом, инди-разработчики смогут представить свои проекты на публику без лишних затрат на рекламную кампанию.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Сами игры вновь поделили на множество категорий: от экшенов и стратегий до визуальных новелл и ритм-игр. Среди популярных будущих проектов — приключение Zero Parades: For Dead Spies от авторов Disco Elysium и пиратский выживач Windrose от студии из Узбекистана Windrose Crew.

Зимний фестиваль «Играм быть» продлится до 2 марта, 21:00 мск. Ознакомиться со всеми представленными играми можно на главной странице события. Следующим ивентом в магазине станет Фестиваль башенной защиты — он пройдёт с 9 по 16 марта.

