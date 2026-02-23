Скидки
Постеры с героями сериала «Молодой Шерлок» от Гая Ричи — выход 4 марта

Комментарии

Компания Amazon представила постеры с главными героями сериала «Молодой Шерлок». Новый проект Гая Ричи выйдет уже 4 марта в онлайн-кинотеатре Amazon Prime, в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Экранизация книг Энди Лэйн расскажет о молодости легендарного детектива и покажет первые расследования неопытного героя в Лондоне. Ещё юный Шерлок поступает в Оксфордский университет и знакомится с Джеймсом Мориарти, своим будущим заклятым врагом.

Одним из авторов проекта выступил культовый постановщик Гай Ричи, создатель «Большого куша» и «Джентльменов». Роль молодого Шерлока Холмса сыграл Хиро Файнс Тиффин («Гарри Поттер и Принц-полукровка»). Образ брата главного героя Майкрофта Холмса примерил на себя Макс Айронс («Женщина в золотом»), а Мориарти воплотил Донал Финн («Письма о любви»).

