Появилась первая распаковка Samsung Galaxy S26 Ultra — за два дня до анонса

Дубайский блогер Сахил Карул опубликовал распаковку Samsung Galaxy S26 Ultra — нового флагманского смартфона Samsung. Автор выложил короткий ролик с обзором гаджета на свой YouTube-канал за два дня до официальной презентации — она пройдёт 25 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале Sahil Karoul. Права на видео принадлежат Samsung.

Так, будущий гаджет получил схожий дизайн с S25 Ultra с выпуклой рамкой вокруг основных камер. В этот раз смартфон выполнен из алюминия, из-за чего вес устройства снизился до 215 граммов (вместо 221 грамма у S25).

Galaxy S26 Ultra и Galaxy S25 Ultra Фото: Sahil Karoul

Galaxy S26 Ultra получил 6,89-дюймовый LTPO AMOLED 2X-дисплей с разрешением 2K и частотой 120 Гц. Важная особенность экрана — формат приватности, который скрывает изображение с разных сторон. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 5, который набирает 3,7 млн баллов в бенчмарке AnTuTu. Объём батареи составил 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 60 Вт.

Основная камера получила четыре модуля: основной сенсор на 200 МП, телеобъектив на 50 МП с десятикратным зумом, ультраширокоугольный модуль на 50 МП и телеобъектив на 10 МП. Фронтальная камера удостоилась модуля на 12 МП. По традиции гаджет оснащён стилусом S Pen.