Aurora в шаге от мирового рекорда Team Spirit в Dota 2 — команда не проигрывает 31 матч

Aurora в шаге от мирового рекорда Team Spirit в Dota 2 — команда не проигрывает 31 матч
Команда Aurora Gaming продолжает невероятную серию без поражений на профессиональной сцене Dota 2. В напряжённом матче второго группового этапа DreamLeague Season 28 коллектив обыграл Tundra Esports со счётом 2:1.

Решающая карта стала настоящим триллером и продлилась почти 70 минут. В ключевой момент Aurora уступала сопернику 26 тысяч золота, но сумела перевернуть ход встречи и вырвать победу.

Этот успех позволил команде продлить беспроигрышный стрик до 31 матча (серия длится с 16 января). До мирового рекорда Team Spirit (33 матча без поражений) осталось всего две победы. Следующим соперником Aurora станет Team Liquid.

«Он сильно вырос». Skiter — о Nightfall в составе Aurora по Dota 2
