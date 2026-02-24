Valve исправила проблемы с производительностью CS 2 на Windows 10

Разработчики Counter-Strike 2 выпустили свежее обновление, направленное на устранение технических ошибок. Патч весом около 442 МБ исправляет падение производительности у пользователей Windows 10 с новыми процессорами Intel.

Также Valve устранила баг, из-за которого не работала кнопка удаления предметов в инвентаре, и исправила графические артефакты прицела на видеокартах AMD. На карте Overpass были скорректированы воздушные шары. Кроме того, расширен список консольных переменных, доступных для изменения сторонними аддонами.

Датамайнер Thour также обратил внимание на то, что Valve внедрила динамическую систему маршрутизации пакетов. Теперь игра будет автоматически выбирать оптимальный путь передачи данных прямо во время матча. Ранее маршрут фиксировался только при подключении, что приводило к потере пакетов и перенаправлению игроков на некорректные серверы (например, в удалённые регионы ЕС).