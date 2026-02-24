Скидки
Релиз шутера MOUSE: P.I. For Hire в стиле старых мультфильмов Disney

Разработчики шутера MOUSE: P.I. For Hire в стиле старых мультфильмов Disney объявили, что релиз игры теперь состоится не 19 марта, а 16 апреля. Разработчикам нужно дополнительное время на полировку элементов тайтла.

Фото: PlaySide

Играть предстоит за частного детектива Джека Пеппера, который пытается докопаться до истины в коррумпированном городе. Геймплейно же предстоит сражаться с врагами различными видами оружия, в числе которых пистолет, дробовик, бомбы и прочее.

Игра выйдет на PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2 и ПК. В российском Steam проект называется «Частный детектив Маус», пока её можно добавить в список желаемого.

