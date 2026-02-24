Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Данте и Вергилий — на новых кадрах второго сезона аниме Devil May Cry

Данте и Вергилий — на новых кадрах второго сезона аниме Devil May Cry
Комментарии

У второго сезона аниме по Devil May Cry появилась парочка новых кадров. На них можно увидеть Данте и Вергилия, а также другого героя.

Свежие кадры второго сезона Devil May Cry

Фото: Studio Mir

Фото: Studio Mir

Премьера первого сезона шоу состоялась 3 апреля 2025 года. Проект получил множество положительных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей. Согласно синопсису, таинственные силы пытаются открыть портал между мирами людей и демонов. В центре истории — молодой охотник на демонов Данте, не подозревающий, что от него зависит судьба обоих миров.

Продолжение анимационного сериала выйдет на Netflix 12 мая. Над сериалом работает создатель аниме-адаптации Castlevania Ади Шанкар, за производство отвечает команда Studio Mir, выпустившая мультсериалы «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка» и другие.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android