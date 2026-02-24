Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Fortnite пройдёт коллаборация с Resident Evil Requiem

В Fortnite пройдёт коллаборация с Resident Evil Requiem
Комментарии

Инсайдер и датамайнер HYPEX рассказал о скором проведении кроссовера Fortnite и Resident Evil Requiem. В честь будущей коллаборации уже есть первый скин — это образ Грейс Эшкрофт.

Добавят ли в королевскую битву Леона, пока трудно сказать. Однако наличие Грейс тоже радует.

Фото: Epic Games

События девятой части знаменитой хоррор-серии развернутся в Раккун-Сити, а главной героиней выступит Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей монстров и должна выбраться на свободу. В игре также будет русский перевод, в том числе озвучка.

Что до Resident Evil Requiem, она выйдет выйдет 27 февраля на PS5, Xbox Series и ПК.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android