Даниэль Дедуайлер сыграет одну из главных ролей в перезапуске «Секретных материалов»

По данным Deadline, Даниэль Дедуайлер, известная по «Тилл» и «Станции 11», сыграет одну из главных ролей в перезапуске «Секретных материалов». Проект не одобрили полностью, а лишь дебютную серию. Hulu хочет посмотреть, найдёт ли картина отклик у людей.

За переосмысление известного научно-фантастического сериала будет отвечать Райан Куглер, режиссёр «Чёрной пантеры». Он же станет и сценаристом. А Дедуайлер сыграет одного из двух агентов ФБР, которых переводят в давно закрытый отдел по расследованию паранормальных дел.

Оригинальные «Секретные материалы» выходили с 1993 по 2001 год, это один из самых популярных сериалов своего времени. Впоследствии FOX выпустила 10-й и 11-й сезоны, которые вышли в 2016-м и 2018-м соответственно.