Том Хэнкс сыграет Авраама Линкольна в драме

В Variety сообщили, что Том Хэнкс исполнит роль Авраама Линкольна в драме «Линкольн в бардо». Она будет основана на одноимённом романе Джорджа Сондерса.

Это история, в ходе которой 11-летний сын президента США по имени Уильям умирает. После смерти он попадает в бардо — промежуточное состояние, которое означает между жизнью и смертью. Дословно с тибетского бардо переводится как «между двумя» или «промежуток».

Режиссёром драмы выступит Дьюк Джонсон («Аномализа»). Из заявленных актёров пока только Хэнкс, который также выступит продюсером картины. Дату выхода «Линкольн в бардо» пока что не озвучивают.