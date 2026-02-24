PARIVISION вошла в топ-5 лучших команд мира по CS 2, сместив Team Spirit — рейтинг HLTV

Портал HLTV представил обновлённый рейтинг лучших команд мира по Counter-Strike 2. Главным событием недели стал успех российского коллектива PARIVISION, который поднялся на пятую строчку, обойдя Team Spirit.

В топ-3 вернулась MOUZ, подвинув Team Falcons. The MongolZ закрепилась на седьмом месте, тогда как FaZe Clan опустилась на девятую позицию. Десятку сильнейших замкнула Aurora Gaming, оставив позади нестабильную G2 Esports.

Значительный рост показали и другие команды из СНГ: HOTU взлетела сразу на девять позиций, заняв 24-е место, а BetBoom Team поднялась на 26-ю строчку (+6 пунктов). В то же время B8 и Passion UA потеряли свои позиции, опустившись на 18-е и 20-е места соответственно.

Рейтинг HLTV обновляется еженедельно и учитывает результаты турниров за последние два месяца, при этом старые достижения постепенно теряют вес.