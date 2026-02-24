Фильм «Закулисье» по крипипасте The Backrooms выйдет в России 4 июня

Кинокомпания «Вольга» объявила о выходе фильма The Backrooms в России. Лента выйдет в стране под названием «Закулисье реальности» уже 4 июня 2026 года.

Будущая картина адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Проект с подобной стилистикой стал крайне популярен в 2022 году, когда блогер Кейн Парсонс запустил веб-сериал — дебютный эпизод собрал более 70 млн просмотров на YouTube.

Сам Парсонс выступил режиссёром будущего фильма, а главные роли в ленте сыграли голливудские звёзды: Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Финн Беннетт («Рыцарь Семи Королевств»).